Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве сына Соболева

Шевченковский районный суд города Киева арестовал на 2 месяца без права на залог второго подозреваемого в убийстве сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Прокуратуры города Киева в Facebook.

Подозреваемым инкриминируют п.2,11,12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по заказу) УК Украины.

Ранее Шевченковский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Андрею Лаврегу, который, по версии следствия, совершил смертельный выстрел.

Напомним, 3 декабря задержанным за убийство сына депутата Соболева было объявлено о подозрении. Их действия квалифицировали как умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное на заказ по предварительному сговору группой лиц. За день до этого они были задержаны.

РБК-Украина сообщало, что покушение на депутата Киевоблсовета произошло 1 декабря на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской. Неизвестные расстреляли автомобиль Range Rover, в котором находился Соболев с семьей.

Один из подозреваемых выстрелом из оружия ранил мальчика, который находился в салоне автомобиля. От полученного огнестрельного ранения ребенок умер в машине "скорой" по дороге в больницу.