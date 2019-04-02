Суд арестовал прохожего, напавшево на нацгвардейцев после ДТП в Одессе

Суворовскьй суд Одессы арестовал мужчину, который бил ногами нацгвардейцев после того, как их сбила машина 30 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следователя о мере пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина Путилина, обвиняемого по ч. 3 ст. 296 (Хулиганство), ч 2 ст 345 УК (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Украины.





РБК-Украина писало, что ДТП в Одессе, которая произошла в субботу, 30 марта, унесла жизнь одного нацгвардейца, еще двое были госпитализированы. После аварии к лежащим в луже крови потерпевших подбежал неадекват и стал бить их ногами.

Незадолго до аварии нацгвардейцы, которые патрулировали город, сделали прохожему мужчине замечание за неадекватное поведение, а когда подошли к пешеходному переходу, где их сбило авто. После этого мужчина, которому солдаты Нацгвардии сделали замечание, начал ногами бить пострадавших в ДТП и пытался вырвать оружие. После совершенного неадекват скрылся с места преступления еще до прибытия полиции и медиков.

Напомним, вчера, 1 апреля, суд арестовал водителя, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Одессе. По версии следствия, водитель автомобиля OPEL с европейской регистрацией, двигаясь по улице пр. Добровольского, грубо нарушил Правила дорожного движения.