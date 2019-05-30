Суд арестовал имущество экс-главы Нацгвардии Аллерова

Фото: Юрий Аллеров (УНИАН)

Суд арестовал имущество всех фигурантов "квартирного дела"

Соломенский суд города Киева арестовал имущество бывшего главы Национальной гвардии Юрия Аллерова, а также Олега Майбороды и Алисы Гринчук, которых подозревают в завладении имуществом Национальной гвардии путем незаконного обмена квартир. Об этом сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Таким образом суд удовлетворил ходатайство САП.

Напомним, Соломянский районный суд Киева избрал бывшему командующему Национальной гвардии Юрию Аллерову меру пресечения. Размер залога определили в пределах 4 млн 802 тыс. 500 гривен. Через три дня этот залог заплатили и Аллеров вышел из изолятора временного содержания.

Его подозревают в том, что он в сговоре с застройщиком обменял квартиры для нацгвардейцев в центре Киева на жилье в районе станции метро "Бориспольская". Ущерб был оценен в 81,6 млн гривен.

Добавим, Специализированная антикоррупционная прокуратура обжаловала решение суда о мере пресечения подозреваемым в деле об обмене квартир Национальной гвардии.