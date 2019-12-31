Суд арестовал активы богатейшей женщины Африки

Суд Анголы арестовал активы и банковские счета 46-летней Изабель душ Сантуш - дочери бывшего президента страны Жозе Эдуарду душ Сантуша и обладательницы состояния в 2,3 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News.

Сообщается, что арестованы доли душ Сантуш в телекоммуникационной компании Unitel и банке Fomento Angola. Действия суда связаны с антикоррупционным расследованием. Администрация действующего президента Жуана Лоренсу пытается добиться возвращения 1 млрд долларов, которыми, по мнению властей, незаконно завладела душ Сантуш. Сама она обвинения отрицает.

По данным журнала Forbes, душ Сантуш занимает восьмое место в рейтинге миллиардеров Африки, причем среди женщин она занимает первое место. Ее отец был президентом Анголы в период с 1979 по 2017 год.

Напомним, 8 июля апелляционный суд Бразилии постановил освободить Лулу да Силву. Решение принял судья судья Рожериу Фаврету, который ранее работал в администрации Лулы да Сильвы.

Однако уже 9 июля суд отменил решение об освобождении экс-президента Лула да Силвы. Судья Серхио Моро, который отправил Лулу в тюрьму в апреле за взяточничество, заявил, что апелляционный суд не имел права издавать приказ, освобождающий его для проведения агитации в преддверии выборов в октябре.

В августе 2018 года в Бразилии отбывающего срок за коррупцию да Силву выдвинули в президенты.