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Суд арештував водія, який на смерть збив військового на блокпості у Києві

Фото: суд арештував водія, який на смерть збив військового на блокпості у Києві (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Шевченківський районний суд Києва арештував водія, який на смерть збив військового на блокпості у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської прокуратури.

Винуватцю ДТП обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

 

Смертельна ДТП в Києві

Нагадаємо, в ніч на неділю, 22 жовтня, на в'їзді в Київ сталася ДТП. Водій автомобіля Honda Civic рухався з перевищенням швидкості в межах другої (середньої) смуги Об’їзної дороги у Києві в напрямку Броварського проспекту.

Наближаючись до стаціонарного блокпоста, водій не оцінив дорожню обстановку та здійснив наїзд на військовослужбовця, який ніс там службу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Джерела РБК-Україна повідомили, що за кермом автівки був 45-річний приватний адвокат.

Вчора водію повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 КК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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