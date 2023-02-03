Перед цим блогерам повідомили про підозру у виготовленні, зберіганні та розповсюдженні зображень порнографічного характеру, що були вчинені за попередньою змовою.

"Нагадаємо, що підозрювані орендували квартиру у столиці, куди запрошували дівчат, розпивали з ними спиртні напої, доводячи їх до безсвідомого стану. Надалі, користуючись безпорадним станом жінок, вони здійснювали вульгарні дії, а також імітацію статевих актів, при цьому знімали все це на власні мобільні телефони. Відзнятий матеріал викладали у телеграм-канал і соціальні мережі, залишаючи принизливі дописи та коментарі", - пише пресслужба.

Фото: суд арештував без права застави двох організаторів "п'яних" вечірок у Києві (t.me/press_kobl)