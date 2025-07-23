Агент РФ облаштував мережу схронів з вибухівкою для терактів: СБУ зірвала план

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів, готованих російським агентом на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Зловмисника затримали на центральному вокзалі Києва, коли він намагався втекти до Євросоюзу, а звідти - до Росії.
Фігурантом виявився 63-річний ексміліціонер з Донецька, завербований ФСБ. До повномасштабного вторгнення він переїхав до Дніпропетровської області.
За вказівками російських спецслужб він облаштував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими компонентами саморобних вибухових пристроїв у Павлограді та Шахтарську.
Росія планувала передати координати тайників виконавцям терактів.
Схрони розміщувалися поблизу покинутих будівель і місцевих кладовищ. У схованках також знаходилися замасковані сім-карти і телефони для агентурного зв’язку.
СБУ задокументувала всі епізоди підривної діяльності і затримала агента на фінальному етапі спецоперації. У нього вилучили російський паспорт, виданий у 2024 році.
Зловмиснику оголошено підозру за статтями ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Він перебуває під вартою - йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше українські правоохоронці запобігли планам Росії вдарити по небезпечному вантажу.
Агенти ФСБ повинні були навести ракетний удар по складу селітри в одному з морських портів.
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