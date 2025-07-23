UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Агент РФ облаштував мережу схронів з вибухівкою для терактів: СБУ зірвала план

Фото: СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти на Дніпропетровщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів, готованих російським агентом на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зловмисника затримали на центральному вокзалі Києва, коли він намагався втекти до Євросоюзу, а звідти - до Росії.

Фігурантом виявився 63-річний ексміліціонер з Донецька, завербований ФСБ. До повномасштабного вторгнення він переїхав до Дніпропетровської області.

За вказівками російських спецслужб він облаштував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими компонентами саморобних вибухових пристроїв у Павлограді та Шахтарську.

 
Фото: СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти на Дніпропетровщині (t.me/SBUkr)

Росія планувала передати координати тайників виконавцям терактів.

Схрони розміщувалися поблизу покинутих будівель і місцевих кладовищ. У схованках також знаходилися замасковані сім-карти і телефони для агентурного зв’язку.

СБУ задокументувала всі епізоди підривної діяльності і затримала агента на фінальному етапі спецоперації. У нього вилучили російський паспорт, виданий у 2024 році.

Що загрожує

Зловмиснику оголошено підозру за статтями  ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Він перебуває під вартою - йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Зрив диверсії росіян

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці запобігли планам Росії вдарити по небезпечному вантажу.

Агенти ФСБ повинні були навести ракетний удар по складу селітри в одному з морських портів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРосійська ФедераціяВійна в Україні