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Агент РФ облаштував мережу схронів з вибухівкою для терактів: СБУ зірвала план

Середа 23 липня 2025 14:21
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Агент РФ облаштував мережу схронів з вибухівкою для терактів: СБУ зірвала план Фото: СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти на Дніпропетровщині (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Військова контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів, готованих російським агентом на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Зловмисника затримали на центральному вокзалі Києва, коли він намагався втекти до Євросоюзу, а звідти - до Росії.

Фігурантом виявився 63-річний ексміліціонер з Донецька, завербований ФСБ. До повномасштабного вторгнення він переїхав до Дніпропетровської області.

За вказівками російських спецслужб він облаштував чотири схованки з бойовими гранатами, детонаторами та іншими компонентами саморобних вибухових пристроїв у Павлограді та Шахтарську.

Фото: СБУ затримала агента ФСБ, який готував теракти на Дніпропетровщині (t.me/SBUkr)

Росія планувала передати координати тайників виконавцям терактів.

Схрони розміщувалися поблизу покинутих будівель і місцевих кладовищ. У схованках також знаходилися замасковані сім-карти і телефони для агентурного зв’язку.

СБУ задокументувала всі епізоди підривної діяльності і затримала агента на фінальному етапі спецоперації. У нього вилучили російський паспорт, виданий у 2024 році.

Що загрожує

Зловмиснику оголошено підозру за статтями ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Він перебуває під вартою - йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Зрив диверсії росіян

Нагадаємо, раніше українські правоохоронці запобігли планам Росії вдарити по небезпечному вантажу.

Агенти ФСБ повинні були навести ракетний удар по складу селітри в одному з морських портів.

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