В Ровно с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину

У молодого человека из Черновцов, который приехал к родителям в Ровно, подозревают заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, студент вернулся из Черновцов и пожаловался на высокую температуру, и обратился на "горячую" линию здравоохранения. Сейчас молодой человек находится в инфекционном отделении центральной городской больницы.

Известно, что это первокурсник Черновицкого медуниверситета.

"Это студент, который вернулся домой, с учебы. Он болел, но сознательная там семья, и они сразу на горячую линию сообщили о происшествии", - отметил заместитель начальника управления здравоохранения области Олег Вивсянник.

Отмечается, что у студента отобрали образцы и отправили в лабораторию Центра общественного здоровья в Киев.

"Был такой прецедент, что с города Черновцы студент возвращался домой к родителям с высокой температурой, но проинформирован - обратился на "горячую" линию. Мы отработали алгоритм. В настоящее время пациент госпитализирован в центральную городскую больницу. Принимаются все меры в соответствии с алгоритмом действий медицинских работников", - добавил Вивсянник.

Напомним, единственный на сегодня зараженный коронавирусом в Украине находится в изоляции в Черновцах, его состояние удовлетворительное, никаких симптомов развития пневмонии нет, кашель ослабляется. Его госпитализировали еще 29 февраля, симптомы болезни проявились после поездки в охваченную коронавирусом Италии.

Кроме того, на сегодня на коронавирус в Украине проверяют еще шесть человек, часть образцов уже передано в референс-лаборатории.