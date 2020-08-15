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В студенческом общежитии в Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса

Запорожье, Суббота 15 августа 2020 10:59
В студенческом общежитии в Запорожье зафиксировали вспышку коронавируса
Фото: человеку меряют температуру (dpsu)
Автор: Максим Зайченко

Коронавирус обнаружили у 29 иностранных студентов

В Запорожье выявили вспышку коронавируса среди студентов иностранного факультета государственного медицинского университета. Всех заболевших госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского лабораторного центра.

Так, заболели 29 студентов, из которых 25 госпитализировали с легким течением заболевания. Остальные также попали в больницы, но со средней степенью тяжести болезни.

Первый случай обнаружили у одного из иностранных студентов, который обратился за помощью медиков, когда повысилась температура.

В течение следующих дней выявили другие случаи заражения COVID-19

В результате общежитие взяли под охрану, а контактных лиц ограничили в передвижении. Их изолировали на пятом этаже общежития.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали новый антирекорд относительно суточного выявления COVID-19 - в стране за последние 24 часа подтвердили 1 847 случая.

Также РБК-Украина писало, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на грани второй волны, поэтому стоит внимательнее относиться к мерам безопасности и карантинным правилам.

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