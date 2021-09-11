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Строительство ЖК в центре Киева: экс-директор стройкомпании присвоил 2 млн гривен вкладчиков

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Суббота 11 сентября 2021 09:45
Строительство ЖК в центре Киева: экс-директор стройкомпании присвоил 2 млн гривен вкладчиков Фото: в Киеве задержали экс-директора стройкомпании (фото npu.gov.ua)
Автор: Инна Собора

Экс-директора строительной компании уличили в присвоении средств инвесторов. Злоумышленник завладел почти 2 млн гривен вкладчиков, которые должны были пойти на строительство многоэтажного дома в центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Правоохранители установили, что чиновник в 2012-2013 годах завладел средствами инвесторов. Злоумышленник уверял покупателей квартир в надежности и своевременном вводе дома в эксплуатацию, однако компания так и не начала строительство.

Деньги, которые граждане передали непосредственно руководителю общества по заключенным с ним договорам инвестирования, в кассе общества не приходовались. Таким образом фигурант, злоупотребляя своими полномочиями, присвоил почти два миллиона гривен инвесторов.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли боеприпасы к боевому нарезному огнестрельному оружию и технику с информацией, которая указывает на противоправную деятельность.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 2 ст. 364-1 (Злоупотребление полномочиями служебным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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