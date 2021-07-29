Строительство жилья в Украине выросло на четверть

По данным статистического ведомства, за январь-июнь 2021 года зафиксирован рост в строительной отрасли на 0,2%. При этом в строительстве жилья зафиксирован рост на 16,4%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июне 2021 года составил 76,8 млрд гривен. Новое строительство составило 36,8% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 35,7%, реконструкция и техническое переоснащение - 27,5%.