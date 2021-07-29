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Строительство жилья в Украине выросло на четверть

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Украина, Четверг 29 июля 2021 16:12
Строительство жилья в Украине выросло на четверть Фото: Строительство жилья в Украине выросло на 24% (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объемы строительства в Украине в июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 21%. При этом строительство жилья выросло на 24,1%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, за январь-июнь 2021 года зафиксирован рост в строительной отрасли на 0,2%. При этом в строительстве жилья зафиксирован рост на 16,4%.

Строительство жилья в Украине выросло на четверть

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-июне 2021 года составил 76,8 млрд гривен. Новое строительство составило 36,8% от общего объема производимой строительной продукции, ремонт (капитальный и текущий) - 35,7%, реконструкция и техническое переоснащение - 27,5%.

Строительство жилья в Украине выросло на четверть

Напомним, объемы строительства в Украине в 2020 году по сравнению с 2019 годом выросли на 4,0%. При этом строительство жилья сократилось на 18,5%.

Как сообщало РБК-Украина, во II квартале 2021 года цены на жилую недвижимость в Украине по сравнению с концом 2020 года выросли в среднем на 9,8%. Больше всего подорожали трехкомнатные квартиры на первичном рынке.

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