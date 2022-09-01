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Строительство каких инфраструктурных объектов в Киеве забуксовало при Кличко: список

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова, Артем Горовенко

За время пребывания Виталия Кличко на должности мэра Киева в столице фактически остановилось строительство новых инфраструктурных объектов.

Об этом говорится в статье "Темные времена. Как Киев деградирует при Кличко и причем здесь его окружение".

К примеру, среди неудачных проектах мэра в статье упоминается Шулявский мост. Мало того, что реальный вид развязки очень отличается от показанного Кличко на картинках, в худшую сторону, так и в ходе реконструкции ее бюджет вырос в несколько раз, до космических 2 миллиардов гривен.

Работы традиционно затянулись - в конце 2021 года их планировали завершить в 2023-ем, и в итоге жители Шулявки годами были вынуждены бродить по болоту из песка и грязи.

Еще один знаменитый объект - Подольско-Воскресенский мост, открыть который в обещанные сроки мэру постоянно что-то мешает. Бюджет объекта вырос уже до 20 миллиардов гривен, а конца-краю работам так и не видно. Зато строительство обросло целым ворохом уголовных дел.

О строительстве метро на Троещину - приходится говорить скорее как о мэме, чем об инфраструктурном проекте. Кличко попытался взяться за более легкий проект - метро на Виноградарь - до конца прошлого года обещали открыть две станции "зеленой" ветки.

В итоге Кличко сейчас является единственным мэром Киева, при котором в городе не открыли вообще ни одной станции метрополитена.

Напомним, ранее РБК-Украина называло ключевую проблему Киева за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра.

Также согласно проведенному осенью прошлого года опросу группы "Рейтинг", Киев занял седьмое с конца место среди облцентров по индексу качества обслуживания и городских услуг.

В то же время, согласно опросу центра "Имидж-контроль", обнародованного перед российским вторжением, работу Кличко на должности оценили в 5,2 балла по десятибальной шкале.

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Виталий КличкоКиевинфраструктура