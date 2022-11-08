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Стріляв у лисицю, а влучив у дитину. В Одеській області мисливець випадково поранив дівчинку

Фото: в Одеській області мисливець випадково вистрілив у дівчинку, переплутавши з лисицею (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Одеській області чоловік на полювання помилково вистрілив у 13-річну дівчинку, переплутавши її з лисицею. Дитину госпіталізували.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у Facebook.

Зазначається, що вчора до єдиної диспетчерської Центру екстреної медичної допомоги надійшов дзвінок з Ширяївського району про поранення дитини.

"На місці з’ясувалося, що 13-річна дівчинка отримала вогнепальне поранення правої та лівої гомілок, а також передньої черевної стінки. Зі слів сусіда, він був на полюванні і стріляв у лисицю, але випадково влучив у дитину", - сказано у повідомленні.

Медики надали дитині першу допомогу та госпіталізували до Ширяєвської центральної районної лікарні.

Як повідомлялось раніше, штормом до одного із пляжів Одеси винесло якірну міну. Українські захисники здійснили її контрольований підрив у прибережних водах, загрозу ліквідовано.

Вчора в Одеській області проводилося знищенням боєприпасу часів Другої світової війни.

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Одеса