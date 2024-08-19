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В Одеській області чоловік вчинив стрілянину, а потім вирушив на дитмайданчик

Фото: Нацональна поліція Одеської області (facebook.com gunp.odesa)
Автор: РБК-Україна

Поліцейські Одеської області розпочали кримінальне провадження стосовно 73-річного жителя Кілії, який 17 серпня вчинив стрілянину по дому сусідів.

За інформацією правоохоронців, ввечері чоловік вистрілив через паркан у бік дому сусідів, які потім зателефонували до поліції та повідомили, що після цього злочинець вирушив у невідомому напрямку.

Прибувши на місце події поліцейські знайшли чоловіка та вилучили в нього пневматичний револьвер під патрон Флобера з одним набоєм. Виявилось, що після стрілянини у дім сусідів, він вирушив до дитячого майданчику, де перебували дві 15-річні дівчини. Одна з них, злякавшись зброї, втекла, а друга залишилась. З нею, як повідомили поліцейські, порушник поспілкувався.

Зазначається, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. Співробітникам поліції він пояснив, що стріляв у сусідських собак, які нібито заважали йому відпочивати. 

Слідчі вилучили вісім гільз з місця події. Їх разом зі зброєю та набоєм буде відправлено на експертизу. Повідомляється, що обійшлося без постраждалих.

Дії фігуранта було кваліфіковано за ст. 296 КК України як хуліганство. Розпочато кримінальне провадження. Наразі слідство триває. Чоловіку загрожуватиме позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Раніше ми повідомляли, що на Одещині було затримано двох юнаків, які займалися підпалом релейних шаф та працювали в інтересах Росії.

Також СБУ затримала злочинця, який на замовлення РФ планував підпали ТЦК в Одеській області.

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