Стрілянина у Дніпрі: відкрили справу через посягання на життя патрульних

Зазначається, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли за ст. 348 Кримінального кодексу.

Обставини правопорушення щодо патрульних поліцейських встановлять слідчим шляхом.

Додамо, що за посягання на життя працівника поліції передбачене покарання - від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Стрілянина у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі патрульного, внаслідок чого загинув чоловік.

Попередньо, поліція намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксувала порушення правил дорожнього руху. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку під час якої патрульний вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Патрульного затримали після інциденту.

Пізніше з'явилось відео з нагрудної камери поліцейського.

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