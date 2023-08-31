UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стрілянина у Дніпрі: відкрили справу через посягання на життя патрульних

Фото: у Дніпрі відкрили справу через посягання на життя патрульних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських, внаслідок чого почалася стрілянина у Дніпрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

Зазначається, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли за ст. 348 Кримінального кодексу. 

Обставини правопорушення щодо патрульних поліцейських встановлять слідчим шляхом.  

Додамо, що за посягання на життя працівника поліції передбачене покарання - від 9-ти до 15-ти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

Стрілянина у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі патрульного, внаслідок чого загинув чоловік.

Попередньо, поліція намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксувала порушення правил дорожнього руху. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку під час якої патрульний вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Патрульного затримали після інциденту.

Пізніше з'явилось відео з нагрудної камери поліцейського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьстрельба в Днепре