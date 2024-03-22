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Стрілянина в ТЦ під Москвою: у мережі показали відео нападу

Ілюстративне фото: у торговому центрі почалася стрілянина та пожежа (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Невідомі люди зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою, і розпочали стрілянину. Це вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал Mash.

Канал показав відео, на якому можна побачити, як двоє в масках зі зброєю розстрілюють натовп.

При цьому на кадрах видно людей, які лежать на вході до ТЦ. За попередньою інформацією, усі вони мертві.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 22 березня, увечері в підмосковному торговому центрі "Крокус Сіті хол" почалася стрілянина.

За інформацією російських Telegram-каналів, постраждали щонайменше 35 людей. Ще 15 - загинули.

Після стрілянини торговий центр загорівся, над ним було видно клуби чорного диму.

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