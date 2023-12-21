Стрілянина в центрі Праги: загинули 11 людей, багато поранених

Унаслідок стрілянини в центрі Праги (Чехія) загинуло щонайменше 11 осіб, включно з самим стрільцем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на медичну рятувальну службу Праги.
Зазначається, що в Празі сьогодні загинуло 11 людей, включно з нападником.
Також поранено близько 25 людей:
"Цифри ще можуть змінитися", - додала медична служба.
Сьогодні поліція Чехії повідомила про стрілянину на території школи, яка розташована на площі Яна Палаха.
Поліція майже одразу ж заявила, що стрілка було ліквідовано.
Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що інформація про постраждалих українців поки що не надходила. Українські дипломати тримають зв'язок із чеськими правоохоронцями.
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