Стрілянина в центрі Нью-Йорка: невідомий поранив двох, серед них поліцейський

За даними телеканала, стрілянина сталася біля офісної будівлі на Парк-авеню. Невідомий вистрілив у поліцейського і цивільного. Їхній стан поки невідомий.

Також джерела ABC розповіли, що підозрюваний наклав на себе руки, сховавшись у будівлі за адресою Парк-авеню, 345. Він помер на 33-му поверсі будівлі.

Крім того, за даними джерел, в офісній будівлі, де розташований штаб квартири інвестиційних компаній Blackstone і NFL, оголошено карантин.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс раніше попередив жителів уникати цього району у зв'язку з "активним розслідуванням інциденту зі стріляниною".

Поліція міста теж наполегливо рекомендувала людей уникати Східної 52-ї вулиці між Парк-авеню і Лексінгтон-авеню через активність поліцейських.

"Очікуйте появи машин екстрених служб і затримок в околицях", - ідеться в заяві поліції Нью-Йорка в соцмережах.

Тим часом заступник директора ФБР Ден Бонджино в соцмережі Х написав, що співробітники й агенти нью-йоркського відділення ФБР виїхали "для надання підтримки на місці злочину в Мангеттені".

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул заявила, що її поінформували про ситуацію.