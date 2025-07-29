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Стрілянина в центрі Нью-Йорка: невідомий поранив двох, серед них поліцейський

Вівторок 29 липня 2025 03:04
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Стрілянина в центрі Нью-Йорка: невідомий поранив двох, серед них поліцейський Фото: людей закликали уникати району, де сталася стрілянина (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок 28 липня невідомий влаштував стрілянину в центрі Мангетенна, Нью-Йорк. Двоє людей, один з яких поліцейський, дістали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

За даними телеканала, стрілянина сталася біля офісної будівлі на Парк-авеню. Невідомий вистрілив у поліцейського і цивільного. Їхній стан поки невідомий.

Також джерела ABC розповіли, що підозрюваний наклав на себе руки, сховавшись у будівлі за адресою Парк-авеню, 345. Він помер на 33-му поверсі будівлі.

Крім того, за даними джерел, в офісній будівлі, де розташований штаб квартири інвестиційних компаній Blackstone і NFL, оголошено карантин.

Мер Нью-Йорка Ерік Адамс раніше попередив жителів уникати цього району у зв'язку з "активним розслідуванням інциденту зі стріляниною".

Поліція міста теж наполегливо рекомендувала людей уникати Східної 52-ї вулиці між Парк-авеню і Лексінгтон-авеню через активність поліцейських.

"Очікуйте появи машин екстрених служб і затримок в околицях", - ідеться в заяві поліції Нью-Йорка в соцмережах.

Тим часом заступник директора ФБР Ден Бонджино в соцмережі Х написав, що співробітники й агенти нью-йоркського відділення ФБР виїхали "для надання підтримки на місці злочину в Мангеттені".

Губернаторка Нью-Йорка Кеті Хочул заявила, що її поінформували про ситуацію.

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Нью-Йорк Сполучені Штати Америки
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