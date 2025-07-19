Стрілянина на шахті Вагнера в ЦАР: щонайменше 11 загиблих, серед них - місцеві шукачі золота

У Центральноафриканській Республіці сталася стрілянина на золотому руднику, що контролюється російською ПВК "Вагнер". За повідомленнями місцевих жителів, загинуло більше 10 молодих чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР News .

Щонайменше 11 людей загинули внаслідок стрілянини на золотому руднику в Центральноафриканській Республіці, який перебуває під контролем російської приватної військової компанії "Вагнер".

Інцидент стався в ніч на середу, 16 липня, поблизу селища Ндассіма, приблизно за 450 кілометрів на схід від столиці країни - Банґі.

Відомо, що група молодих чоловіків із сусідніх сіл намагалася збирати залишкове золото (гравій, піщану суміш) на території золотого рудника, який контролюється російською приватною військовою компанією "Вагнер". Однак їх було вбито на місці пострілами.

За словами очевидців та працівників гуманітарних організацій, загинули щонайменше 11 осіб. Спершу їх змусили шукати золото в забороненій зоні, після чого застрелили.

Крім того, інші мешканці, які попросили зберегти анонімність через страх репресій, повідомляють про зникнення ще кількох людей, які пішли до рудника вночі для пошуку гравію.

Серже Пу Нематчі, один із батьків загиблих, підтвердив присутність свого сина серед жертв.

Він обурений безкарністю та відсутністю права на життя: “Це ганьба - що права на життя не існує”.

Офіційних коментарів від влади Центральноафриканської Республіки наразі немає. Мовчать про інцидент також представники рудника та співробітники "Вагнера".

Діяльність ПВК "Вагнер" у ЦАР

"Вагнер" діє в ЦАР з 2017 р., офіційно під прикриттям Midas Ressources, яка контролює Ndassima - єдиний індустріальний золотий рудник у країні.

Групу систематично звинувачують у численних порушеннях прав людини: викраденнях, тортурі, позасудових стратах мирного населення. Так, масові вбивства цивільних відбувалися й раніше - наприклад, у 2022 році в руднику Айгбадо понад 65 загиблих зафіксовано UNDP, RFE/RL та ін.

Роль групи в політиці також помітна - ПВК підтримувала президента Туадера та допомагала йому у референдумі 2023 року, що відкрив шлях до конституційного продовження його влади