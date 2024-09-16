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Стрілянина поблизу Трампа стане новою темою пропаганди Росії проти України, - ЦПД

Понеділок 16 вересня 2024 11:40
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Стрілянина поблизу Трампа стане новою темою пропаганди Росії проти України, - ЦПД Фото: Дональд Трамп, кандидат у президенти Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчорашній замах на кандидата в президенти Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа стане темою для російської пропаганди. Ворог запускатиме конспірологічні теорії щодо "українського сліду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Після замаху на Трампа ЗМІ звернули увагу на те, що підозрюваний підтримував Україну, полк "Азов", а також неодноразово відвідував Київ. Зокрема його пов'язують з організацією, яка займалась поставками зброї до України та Тайваню.

"Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про "український слід". Звісно ж, все це - брехня. Але інформаційне протистояння - складова війни", - пояснив Коваленко.

Повторний замах на Трампа

Вчора, 15 вересня, неподалік гольф-клубу, де перебував республіканець, агенти Секретної служби нібито помітили озброєного чоловіка і відкрили по ньому вогонь. Пізніше його затримали. Ним виявився громадянин США Раян Веслі Рут.

Федеральне бюро розслідувань назвало інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".

Тим часом віцепрезидент США Камала Гарріс, своєю чергою, засудила "політичне насильство" та висловила занепокоєння щодо вчорашньої ситуації.

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