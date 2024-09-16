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Стрілянина поблизу Трампа. ФБР розслідує "те, що схоже на спробу вбивства"

Фото: експрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Колишній президент США Дональд Трамп перебуває в безпеці після стрілянини на його полі для гольфу у Флориді. Федеральне бюро розслідувань називає інцидент "схожим на спробу вбивства колишнього президента Трампа".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Агенти Секретної служби США відкрили вогонь після того, як побачили людину з вогнепальною зброєю біля поля для гольфу. Пізніше поруч із полем було знайдено вогнепальну зброю типу АК, повідомляє AP.

Шериф округу Мартін, штат Флорида, повідомив, що його департамент затримав водія автомобіля, який розшукується офісом шерифа округу Палм-Біч у зв'язку зі стріляниною.

Секретна служба розслідує "захисний інцидент за участю" Трампа, повідомив речник служби Ентоні Гульєлмі.

Нагадаємо, у неділю ввечері передвиборний штаб Трампа заявив, що колишній президент перебуває в безпеці після того, як поблизу нього пролунали постріли. ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що стрілянина сталася поблизу гольф-клубу і не мала стосунку до Трампа.

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Дональд Трамп