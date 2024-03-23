UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стрілянина під Москвою: з'явилися перші кадри зсередини згорілого ТЦ

Фото: стрілянина під Москвою: з'явилися перші кадри зсередини згорілого ТЦ (росЗМІ)
Автор: Ксенія Вертебна

У соцмережах оприлюднили перші знімки торговельного центру "Крокус сіті Хол" під Москвою, де ввечері 22 березня почалася стрілянина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов повідомив, що наразі триває протока конструкцій. Окремі осередки спалаху ще залишилися, але здебільшого вогонь ліквідовано.

Рятувальники змогли зайти в зал для глядачів, де довгий час була висока температура і де, вочевидь, був епіцентр пожежі. Дах над залом для глядачів впав, розбір завалів поки триває.

Фото: з місця події (пресслужба Губернатора Московської області Андрія Воробйова) 

Стрілянина під Москвою 22 березня

Ввечері 22 березня у торговому центрі "Крокус сіті Хол", що під Москвою розпочалася стрілянина. За словами очевидців кілька людей відкрили стрілянину з автоматичної зброї. Кілька людей виявилися відрізані вогнем, тому вогнеборці не могли розпочати гасіння.

Представники ФСБ заявили, що внаслідок стрілянини загинуло 40 людей, понад 100 поранено.

Мер Москви дав розпорядження надати всю необхідну допомогу всім, хто постраждав під час того, що сталося та ухвалив рішення про скасування на цих вихідних у Москві всіх спортивних, культурних та інших масових заходів.

Що передувало

У п'ятницю, 8 березня посольства Сполучених Штатів та Британії в Росії попередили про загрозу терористичній небезпеці у Москві в найближчі 48 годин. Громадянам радили уникати скупчення людей у Москві та моніторити новини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМосква