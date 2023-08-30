Стрілянина з патрульними в Дніпрі: у крові загиблого виявили алкоголь

У крові чоловіка, який вчора загинув в результаті стрілянини з патрульними в Дніпрі, виявили алкоголь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
За даними джерела РБК-Україна, в крові загиблого виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. В сечі - на рівні 2,78 проміле. Як додало джерело, це приблизно одна випита пляшка горілки.
Вчора, 29 серпня, в Дніпрі сталась стрілянина за участі правоохоронця. Внаслідок інциденту загинув чоловік.
Згідно з попередніми даними, поліція намагалась зупинити елітний автомобіль в середмісті, після того, як було зафіксовано порушення правил дорожнього руху. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.
Конфлікт переріс в бійку під час якої правоохоронець вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці від поранень.
Патрульного було затримано після інциденту. Зокрема на ситуацію відреагував й міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Водночас прес-секретар теруправління ДБР Полтави Олександр Білка у коментарі РБК-Україна повідомив, що працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, розпочали розслідування інциденту.
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