Стрілянина з патрульним в Дніпрі: з'явилось відео з нагрудної камери поліції

Що кажуть в поліції?

"Взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві, особливо в суспільстві, заснованому на таких суттєвих цінностях, як демократія та свобода: воно передбачає повагу різноманітності ідей, думок, ідеологій, вірувань тощо.", - пише пресслужба.

Що сталось?

Вчора, 29 серпня, сталась стрілянина за участі правоохоронця в Дніпрі, внаслідок чого загинув чоловік.

Згідно з попередніми даними, поліція намагалась зупинити елітний автомобіль в середмісті, після того, як було зафіксовано порушення правил дорожнього руху. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку під час якої правоохоронець застосував табельну зброю в спину чоловіка. Останній помер від поранень.

Як відзначають місцеві пабліки, спочатку за кермом перебував саме загиблий чоловік. Вже після зупинки машини він нібито помінявся місцем з пасажиркою. Водночас офіційних коментарів щодо цього наразі немає.

Патрульного було затримано після інциденту. Зокрема на ситуацію відреагував й міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.