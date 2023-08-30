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Стрілянина з патрульним в Дніпрі: з'явилось відео з нагрудної камери поліції

Фото: Стрілянина з патрульним в Дніпрі: з'явилось відео з нагрудної камери поліції (umdpl.info)
Автор: Сергій Пишкін

В Дніпрі, 29 серпня, сталась смертельна стрілянина за участі з патрульним. До мережі потрапило відео з нагрудної камери правоохоронця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Патрульної поліції України.

Що кажуть в поліції? 

"Взаємна повага є фундаментальною цінністю в сучасному суспільстві, особливо в суспільстві, заснованому на таких суттєвих цінностях, як демократія та свобода: воно передбачає повагу різноманітності ідей, думок, ідеологій, вірувань тощо.", - пише пресслужба. 

Що сталось? 

Вчора, 29 серпня, сталась стрілянина за участі правоохоронця в Дніпрі, внаслідок чого загинув чоловік. 

Згідно з попередніми даними, поліція намагалась зупинити елітний автомобіль в середмісті, після того, як було зафіксовано порушення правил дорожнього руху. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. 

Конфлікт переріс в бійку під час якої правоохоронець застосував табельну зброю в спину чоловіка. Останній помер від поранень. 

Як відзначають місцеві пабліки, спочатку за кермом перебував саме загиблий чоловік. Вже після зупинки машини він нібито помінявся місцем з пасажиркою. Водночас офіційних коментарів щодо цього наразі немає. 

Патрульного було затримано після інциденту. Зокрема на ситуацію відреагував й міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

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