Стрілянина в київському готелі: ще трьом фігурантам оголосили підозру

Подробиці інциденту

Нагадаємо, після опівночі 23 листопада 2024 року у готелі Sky Loft на Печерську у Києві стався конфлікт між кількома компаніями чоловіків, який переріс у бійку.

Один із учасників конфлікту дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків. Після цього зник з місця події.

Від отриманого вогнепального поранення мешканець готелю помер на місці. Двоє інших чоловіків отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були доправлені до лікарні.

Днем пізніше після інциденту поліція повідомила, що затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в готелі Києва.

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