Стрілянина в київському готелі: ще трьом фігурантам оголосили підозру

Ще трьом учасникам конфлікту у готелі на Печерську у Києві оголосили підозру. Внаслідок інциденту загинув чоловік, ще двоє осіб поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального.

Фото: ще трьом учасником стрілянини у готелі Києва вручили підозру (gp.gov.ua)

Наразі підозри у хуліганстві вручили ще трьом учасникам конфлікту у готелі - двом друзям загиблого та відвідувачу готелю.

Правоохоронці зазначили, що після інциденту двоє мешканців Дніпра та Василькова отримали підозри у хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 2, 4 ст. 296 КК України). Мешканець Василькова також підозрюється в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України).

Подробиці інциденту

Нагадаємо, після опівночі 23 листопада 2024 року у готелі Sky Loft на Печерську у Києві стався конфлікт між кількома компаніями чоловіків, який переріс у бійку.

Один із учасників конфлікту дістав пістолет та зробив кілька пострілів, поранивши охоронця готелю і двох чоловіків. Після цього зник з місця події.

Від отриманого вогнепального поранення мешканець готелю помер на місці. Двоє інших чоловіків отримали вогнепальні поранення грудної клітини і були доправлені до лікарні.

Днем пізніше після інциденту поліція повідомила, що затримала чоловіка, який влаштував стрілянину в готелі Києва.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.