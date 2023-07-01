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Стрілянина у Кишиневі. Нападник був учасником банди і переховувався від слідства

Фото: таджик, який влаштував стрілянину у Кишиневі, переховувався від слідства (facebook_com_ChisinauInternationalAirport)
Автор: Наталія Юрченко

Громадянин Таджикистану, який влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева, був учасником злочинної групи. Він намагався втекти від слідства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

За даними слідства, Рустам Ашуров є одним зі 43 громадян Таджикистану, які входили до злочинної банди.

Прокуратура Таджикистану раніше повідомляла, що проти Ашурова 23 червня відкрили кримінальну справу за викрадення заступника голови місцевого банку в Душанбе.

Слідство встановило, що нападник втік до Молдови через Туреччину. Далі він збирався сховатися в країнах Європейського союзу.

Стрілянина у Кишиневі

Вчора в аеропорту Кишинева сталася стрілянина, яку влаштував громадянин Таджикистану. Він був один з пасажирів.

Внаслідок атаки загинули двоє осіб, а нападника знешкодив загін молдавського спецпризначення. Генеральна прокуратура Молдова повідомила, що зловмисник перебуває у лікарні у тяжкому стані, йому загрожує довічний термін за ґратами.

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КишиневМолдоваТаджикистан