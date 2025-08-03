Стрілянина у Харкові: невідомий поранив ветерана з протезом

У неділю в Харкові до одної з лікарень доставили 22-річного ветерана ЗСУ. Він отримав поранення у живіт, після того, як незнайомець вистрілив з пістолета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ і Telegram поліції Харківської області.
Зокрема, у мережі розповсюдилися кадри, на яких було видно, що чоловік прицілився та вистрілив в хлопця з протезом на правій нозі.
Після цього поранений схопився за живіт та впав, а нападник підійшов ближче і почав добивати. На опублікованих кадрах було видно, що мінімум троє чоловіків намагалися зупинити стрілка. У ЗМІ уточнювали, що стрілянина сталася в Індустріальному районі, а стрілка затримали.
Згодом інцидент прокоментували у поліції Харківської області та уточнили, що зловмисник вистрілив та побив ветерана ЗСУ.
"Ввечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі. За адресою негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія", - йдеться у повідомленні.
За даними правоохоронців, під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. Як наслідок, 22-річного постраждалого - ветерана ЗСУ - госпіталізували.
"У ході сварки 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у ветерана ЗСУ. Потерпілий - 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Йому встановили протез", - уточнили у Харківській обласній прокуратурі.
Після інциденту поліція оперативно розшукала та затримала стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його було затримано за статею 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Всі деталі події встановлюються", - поінформували у поліції.
Щодо потерпілого, у прокуратурі уточнили, що він перебуває в лікарні і медики надають йому всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, близько тижня тому невідомий у Подільському районі Києва відкрив стрілянину з пістолета по автомобілю, що рухався. Незабаром правопорушника затримали.
За версією чоловіка, він вчинив так через конфлікт із водієм, який стався напередодні. Відомо, що власник транспорту, по якому була стрілянина - не постраждав.