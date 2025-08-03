Стрілянина у Харкові: невідомий поранив ветерана з протезом

Зокрема, у мережі розповсюдилися кадри, на яких було видно, що чоловік прицілився та вистрілив в хлопця з протезом на правій нозі.

Після цього поранений схопився за живіт та впав, а нападник підійшов ближче і почав добивати. На опублікованих кадрах було видно, що мінімум троє чоловіків намагалися зупинити стрілка. У ЗМІ уточнювали, що стрілянина сталася в Індустріальному районі, а стрілка затримали.

Згодом інцидент прокоментували у поліції Харківської області та уточнили, що зловмисник вистрілив та побив ветерана ЗСУ.

"Ввечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі. За адресою негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. Як наслідок, 22-річного постраждалого - ветерана ЗСУ - госпіталізували.

"У ході сварки 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у ветерана ЗСУ. Потерпілий - 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Йому встановили протез", - уточнили у Харківській обласній прокуратурі.

Фото: місце, де відбулася подія (t.me/prokuratura_kharkiv)

Після інциденту поліція оперативно розшукала та затримала стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його було затримано за статею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: затриманий та кадр з місць подій (.me/police_kh_region)

"Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Всі деталі події встановлюються", - поінформували у поліції.

Щодо потерпілого, у прокуратурі уточнили, що він перебуває в лікарні і медики надають йому всю необхідну допомогу.