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Стрілянина у Харкові: невідомий поранив ветерана з протезом

Неділя 03 серпня 2025 21:34
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Стрілянина у Харкові: невідомий поранив ветерана з протезом Фото: пістолет фігуранта, який відкрив вогонь (t.me/prokuratura_kharkiv/24235)
Автор: Едуард Ткач

У неділю в Харкові до одної з лікарень доставили 22-річного ветерана ЗСУ. Він отримав поранення у живіт, після того, як незнайомець вистрілив з пістолета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ і Telegram поліції Харківської області.

Зокрема, у мережі розповсюдилися кадри, на яких було видно, що чоловік прицілився та вистрілив в хлопця з протезом на правій нозі.

Після цього поранений схопився за живіт та впав, а нападник підійшов ближче і почав добивати. На опублікованих кадрах було видно, що мінімум троє чоловіків намагалися зупинити стрілка. У ЗМІ уточнювали, що стрілянина сталася в Індустріальному районі, а стрілка затримали.

Згодом інцидент прокоментували у поліції Харківської області та уточнили, що зловмисник вистрілив та побив ветерана ЗСУ.

"Ввечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі. За адресою негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. Як наслідок, 22-річного постраждалого - ветерана ЗСУ - госпіталізували.

"У ході сварки 43-річний фігурант дістав травматичний пістолет ПМР 9 мм і вистрілив у ветерана ЗСУ. Потерпілий - 22-річний український захисник, який під час виконання бойового завдання на війні втратив ногу. Йому встановили протез", - уточнили у Харківській обласній прокуратурі.

Стрілянина у Харкові: невідомий поранив ветерана з протезомФото: місце, де відбулася подія (t.me/prokuratura_kharkiv)

Після інциденту поліція оперативно розшукала та затримала стрілка. Ним виявився місцевий мешканець 1981 року народження. Його було затримано за статею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фото: затриманий та кадр з місць подій (.me/police_kh_region)

"Слідчими розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Всі деталі події встановлюються", - поінформували у поліції.

Щодо потерпілого, у прокуратурі уточнили, що він перебуває в лікарні і медики надають йому всю необхідну допомогу.

Інші інциденти

Нагадаємо, близько тижня тому невідомий у Подільському районі Києва відкрив стрілянину з пістолета по автомобілю, що рухався. Незабаром правопорушника затримали.

За версією чоловіка, він вчинив так через конфлікт із водієм, який стався напередодні. Відомо, що власник транспорту, по якому була стрілянина - не постраждав.

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