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У Флоридському університеті сталася стрілянина: студентів евакуювали з піднятими руками

П'ятниця 18 квітня 2025 00:25
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У Флоридському університеті сталася стрілянина: студентів евакуювали з піднятими руками Фото: місце стрінянини в Університеті штату Флорида (Jeff Burlew/Tallahassee Democrat/USA Today Network/Imagn Images)
Автор: Михайло Шилін

Дві людини загинули та щонайменше п'ять отримали поранення в результаті масової стрілянини в Університеті штату Флорида.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж CNN.

Шестеро людей отримали поранення в результаті масової стрілянини в Університеті штату Флорида в четвер, 17 квітня. Всі шестеро отримали вогнепальні поранення. Один з пацієнтів перебуває у критичному стані, а п'ятеро - у важкому.

Підозрюваний, за даними джерел CNN, перебуває під вартою.

За попередніми даними, ступінь тяжкості поранень поки що невідомий.

FSU Alert, університетська система оповіщення про надзвичайні ситуації, раніше попередила кампус про "активного стрільця".

Як повідомляє CNN, студентів виводили з піднятими руками.

Інші погрози в США

Нагадаємо, на початку квітня жителя Пенсильванії звинуватили у погрозах нападу та вбивства американського президента Дональда Трампа, інших офіційних осіб США, а також агентів Імміграційної та митної служби.

32-річному Шону Монперу, мешканцю міста Батлер, було висунуто звинувачення у погрозах нападу та вбивства президента та інших офіційних осіб США.

Згідно з федеральним кримінальним позовом, 8 квітня відділ боротьби з національними загрозами ФБР отримав екстрене повідомлення про погрози, розміщені на YouTube користувачем "Містер Сатана".

Федеральні агенти встановили, що погрозливі висловлювання мали місце в період з 15 січня по 5 квітня. Подальше федеральне розслідування підтвердило, що інтернет-активність, пов'язана з "Містером Сатаною", відповідала місцю проживання Монпера.

Розслідування встановило, що Монпер звернувся за дозволом на вогнепальну зброю і отримав його невдовзі після інавгурації президента Трампа.

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