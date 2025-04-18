У Флоридському університеті сталася стрілянина: студентів евакуювали з піднятими руками

Дві людини загинули та щонайменше п'ять отримали поранення в результаті масової стрілянини в Університеті штату Флорида.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на репортаж CNN.

Шестеро людей отримали поранення в результаті масової стрілянини в Університеті штату Флорида в четвер, 17 квітня. Всі шестеро отримали вогнепальні поранення. Один з пацієнтів перебуває у критичному стані, а п'ятеро - у важкому. Підозрюваний, за даними джерел CNN, перебуває під вартою. За попередніми даними, ступінь тяжкості поранень поки що невідомий. FSU Alert, університетська система оповіщення про надзвичайні ситуації, раніше попередила кампус про "активного стрільця". Як повідомляє CNN, студентів виводили з піднятими руками.