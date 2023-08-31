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Стрілянина в Дніпрі. Жінці, яка була за кермом, готують підозру

Четвер 31 серпня 2023 17:10
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Стрілянина в Дніпрі. Жінці, яка була за кермом, готують підозру Ілюстративне фото: жінці, яка була учасницею стрілянини у Дніпрі, готують підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці готують підозру жінці, яка була однією з учасників стрілянини з поліцією в Дніпрі. Вона перебувала за кермом автомобіля, який зупинили патрульні.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

РБК-Україна також отримало відео, на якому видно, що жінка напала на патрульну і тримала її зі спини, поки пасажир автомобіля, якого пізніше застрелили правоохоронці, бив іншого поліцейського.

Наразі жінці готують підозру.

Раніше правоохоронці відкрили провадження за статтею 348 КК України - посягання на життя патрульних. Але підозра жінці, за даними джерела, буде оголошена за іншою статтею.

Стрілянина у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі поліцейського. Через інцидент загинув чоловік.

Попередньо встановлено, що патрульні поліцейські намагалась зупинити елітне авто після того, як зафіксували порушення ПДР. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку, під час якої поліцейський вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Пізніше з'явилось відео з нагрудної камери поліцейського.

Патрульного затримали після інциденту, прокуратура просить його арештувати.

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