Стрілянина в Дніпрі. Що сталося і чому поліція застосувала зброю

В Дніпрі патрульні застосували табельну зброю під час конфлікту, який виник в ході оформлення порушення ПДР. В результаті інциденту загинув чоловік.
РБК-Україна зібрало все, що відомо про смертельну подію в Дніпрі.
За даними джерела РБК-Україна у правоохоронних органах, патрульні зупинили елітний автомобіль у середмісті Дніпра, оскільки водій проігнорував правила дорожнього руху. Під час складання адмінпротоколу жінка, яка сиділа за кермом, не надала поліції документи. У розмову втрутився пасажир, який сидів на передньому сидінні, зав'язалася словесна перепалка. Чоловік у грубій формі спілкувався з патрульними, після чого напав на них.
Чоловік спочатку вдарив в обличчя дівчину-патрульну, а потім накинувся на іншого поліцейського і перекинув через стегно. Після цього знову кинувся в бік дівчини-патрульної та вдарив її. В цей момент її колега тричі вистрілив в нападника з табельної зброї, двічі влучивши в спину. Від отриманих поранень останній помер на місці.
За даними джерела РБК-Україна в правоохоронних органах, в крові загиблого виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле, а в сечі - на рівні 2,78. Це приблизно одна випита пляшка горілки.
За версією слідства на момент зупинки автомобіля за кермом перебувала жінка. Але, як розповіло джерело РБК-Україна в правоохоронних органах, у момент порушення ПДР за кермом перебував чоловік, який їхав з коханкою та двома дітьми.
Після того, як патрульні помітили порушення ПДР, вони вирушили за автомобілем, намагаючись його зупинити. Вже після зупинки за кермом автомобіля була жінка.
Сьогодні ввечері правоохоронці показали відео з нагрудної камери дівчини-патрульної. На записах також були кадри з вуличної камери, на якій було видно, що за кермом спочатку дійсно перебував чоловік, а жінка, яка після зупинки сиділа на місці водія, була на місці пасажира.
Також на відео з бодікамер можна побачити, що чоловік поводився неадекватно та грубив поліцейським. Правоохоронці попросили у жінки документи, після чого з автомобіля вийшов чоловік, сказав, щоб вона закрила машину, відчинила вікно, а також запитав причину зупинки.
Коли почалася перепалка, він почав хвалитися грамотою від волонтерів і сказав, що викличе адвокатів і поліцейських звільнять. Потім чоловік сів на пасажирське сидіння і скомандував жінці їхати геть. В цей момент патрульні спробували затримати жінку та витягти її з авто. Почалася бійка, яка переросла в стрілянину.
У коментарі РБК-Україна прес-секретар теруправління ДБР Полтави Олександр Білка повідомив, що працівники ДБР, за сприяння Нацполіції, розпочали розслідування інциденту у Дніпрі. Попередньо, за їх даними, патрульному довелося застосувати табельну зброю.
Наразі правоохоронцю повідомили про підозру в умисному вбивстві та перевищенні службових повноважень. Його затримали.
За даними РБК-Україна, затриманий патрульний перебуває СІЗО і протягом трьох діб йому мають обрати запобіжний захід.
Голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на інцидент у Дніпрі та заявив, що аналізувати події необхідно на "холодну голову". Міністр наголосив, що слідство щодо стрілянини наразі триває й саме воно пізніше дасть відповіді на основні запитання, але додав, що ця ситуація стала серйозним прецедентом.
"Ця ситуація - серйозний прецедент. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи", - додав він.
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