Стрілянина в Дніпрі. Хто був за кермом та чи був загиблий п'яним: роз'яснення ДБР

Хто був за кермом?

За її словами, слідство поки не може сказати, хто саме був за кермом автомобіля і коли та як це трапилося. Адже потрібно проаналізувати абсолютно всі відео. А вони були вилучені із камер "Безпечне місто" (ті, що стосуються доріг чи біля будинків), боді-камер та всіх смартфонів, причетних до цієї трагедії.

"Є відеоматеріали, де зафіксовані порушення ПДР цією автівкою. В них зафіксовано стоп-кадром, що саме чоловік перебував за кермом. З іншого боку, є відео з телефонів дітей, де нібито на місці водія перебуває безпосередньо жінка. Я не можу вам зараз сказати, хто був за кермом", - сказала Сап'ян.

При цьому радниця припустила, що жінка, ймовірно, буде проходити як свідок та учасник цих подій. Її допитають у рамках кримінального провадження.

"Але щодо порушень законодавства кримінального, провадження можливого щодо неї або, наприклад, підозри - цим займається Національна поліція. Тому що в компетентності і підслідності ДБР саме правоохоронні структури. А цивільні громадяни - це вже робота Нацполу", - додала вона.

Сап'ян зауважила, що слідство не може бути голослівним. Необхідно провести ряд експертиз. Йдеться про судово-медичну, а також експертизу зброї. Окрім того, слід опитати і допитати всіх можливих свідків. Це потрібно для того, щоб зібрати покази і зробити таку "реконструкцію на папері" та встановити, чому вони призвели саме до таких наслідків.

Після того, як буде завершено досудове розслідування цей обвинувальний акт потрапить до суду. А суд вже визначатиме яке покарання очікуватиме на винуватців.

Чи був загиблий п'яним?

"Коли ДБР повідомляло про цю ситуацію, що буде займатися розслідуванням, ми вказували, що є підозра, що вбитий громадянин був у стані алкогольного сп'яніння, коли трапився інцидент з поліцейськими. Але наразі я не можу підтвердити, що ті результати, оприлюднені в інтернеті, є достовірними", - сказала вона.

Радниця зауважила, що результати ще не готові. Вона додала, що як тільки вони будуть готові і дійсно буде підтвердження про кількість алкоголю в крові - ДБР одразу про це повідомить.

Стрілянина у Дніпрі

29 серпня у Дніпрі сталась стрілянина за участі патрульного, внаслідок чого загинув чоловік.

Згідно з попередніми даними, поліція намагалась зупинити елітне авто після того, як було зафіксовано порушення правил дорожнього руху. Після зупинки один з пасажирів поводився агресивно та мав ознаки алкогольного сп’яніння.

Конфлікт переріс в бійку під час якої поліцейський вистрелив в спину чоловіка з табельної зброї. Останній помер на місці. Патрульного затримали після інциденту.

Пізніше з'явилось відео з нагрудної камери поліцейського.

Додамо, що вчора РБК-Україна з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомило, що в крові загиблого виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. В сечі - на рівні 2,78 проміле. Це приблизно одна випита пляшка горілки.

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