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Стрілянина в Чорногорії: загинули 12 людей, влада не виключає повну заборону зброї

Фото: у Чорногорії не виключають заборону зброї через смертельну стрілянину у барі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через стрілянину у барі в Чорногорії загинули 12 людей. Влада країни не виключає повну заборону зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

рем'єр-міністр Мілойко Спаїч.

12 жертв через стрілянину у барі

Цетинє

Стрілянина у Чорногорії

Нагадаємо, у середу, 1 січня, в центрі міста Цетинє в Чорногорії чоловік відкрив смертельний вогонь у барі, а потім вийшов на вулицю і почав стріляти в перехожих. У результаті є загиблі та постраждалі.

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Чорногорія