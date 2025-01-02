Стрілянина в Чорногорії: загинули 12 людей, влада не виключає повну заборону зброї

Через стрілянину у барі в Чорногорії загинули 12 людей. Влада країни не виключає повну заборону зброї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".
рем'єр-міністр Мілойко Спаїч.
Цетинє
Нагадаємо, у середу, 1 січня, в центрі міста Цетинє в Чорногорії чоловік відкрив смертельний вогонь у барі, а потім вийшов на вулицю і почав стріляти в перехожих. У результаті є загиблі та постраждалі.
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