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Стрілянина в Чорногорії: загинули 12 людей, влада не виключає повну заборону зброї

Європа, Четвер 02 січня 2025 11:25
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Стрілянина в Чорногорії: загинули 12 людей, влада не виключає повну заборону зброї Фото: у Чорногорії не виключають заборону зброї через смертельну стрілянину у барі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Через стрілянину у барі в Чорногорії загинули 12 людей. Влада країни не виключає повну заборону зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми розглянемо повну заборону на носіння зброї", - сказав прем'єр-міністр Мілойко Спаїч.

12 жертв через стрілянину у барі

Наразі, за даними видання, 12 людей, у тому числі двоє дітей, були вбиті в Цетинє, а четверо людей отримали поранення.

Їх убили в п’яти місцях - у першому та другому по чотири людини, у третьому - двоє дітей, у четвертому та п’ятому - по одній людині.

Підозрюваний у смертельній стрілянині Ацо Мартінович намагався покінчити життя самогубством. Він помер під час транспортування до лікарні.

Міністр внутрішніх справ Данило Шаранович заявив, що мотиви невідомі, оскільки були вбиті друзі та куми Мартіновича.

У 2005 році Мартіновича засудили до року тюремного ув'язнення умовно за насильницьку поведінку, але до нього не ставилися як до особи, що представляє інтерес, додав міністр Саранович.

Він зазначив, що у 2022 році у нього знайшли зброю та вибухівку, через що його засудили на три місяці.

Стрілянина у Чорногорії

Нагадаємо, у середу, 1 січня, в центрі міста Цетинє в Чорногорії чоловік відкрив смертельний вогонь у барі, а потім вийшов на вулицю і почав стріляти в перехожих. У результаті є загиблі та постраждалі.

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