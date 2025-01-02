Стрілянина в Чорногорії: загинули 12 людей, влада не виключає повну заборону зброї

Через стрілянину у барі в Чорногорії загинули 12 людей. Влада країни не виключає повну заборону зброї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Радіо Свобода ".

"Ми розглянемо повну заборону на носіння зброї", - сказав п рем'єр-міністр Мілойко Спаїч.

12 жертв через стрілянину у барі

Наразі, за даними видання, 12 людей, у тому числі двоє дітей, були вбиті в Цетинє , а четверо людей отримали поранення.

Їх убили в п’яти місцях - у першому та другому по чотири людини, у третьому - двоє дітей, у четвертому та п’ятому - по одній людині.

Підозрюваний у смертельній стрілянині Ацо Мартінович намагався покінчити життя самогубством. Він помер під час транспортування до лікарні.

Міністр внутрішніх справ Данило Шаранович заявив, що мотиви невідомі, оскільки були вбиті друзі та куми Мартіновича.

У 2005 році Мартіновича засудили до року тюремного ув'язнення умовно за насильницьку поведінку, але до нього не ставилися як до особи, що представляє інтерес, додав міністр Саранович.