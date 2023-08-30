Стрільба поліції у Дніпрі та військова допомога від США: новини за 29 серпня

Війна Росії проти України

У Дніпрі сталася стрілянина з поліцейськими

За інформацією місцевих ЗМІ, патрульні зупинили автомобіль Jaguar для перевірки. Між водієм та патрульною стався конфлікт, який переріс у бійку. В результаті один з поліцейських застосував табельну вогнепальну зброю.

Чоловік від отриманих поранень помер на місці.

ДБР перевірить правомірність застосування поліцейським табельної зброї

ДБР у коментарі РБК-Україна повідомило, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував правила дорожнього руху.

За даними Держдепу США, до пакету ввійшли:

ракети AIM-9M для ППО;

артилерійські боєприпаси, снаряди для ракетних систем HIMARS;

обладнання для розмінування;

Javelin та інші протитанкові системи і ракети;

машини швидкої допомоги;

підривні боєприпаси для ліквідації перешкод.

В ЗСУ попередили про можливе збільшення російських військ у Білорусі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що Росія вивела усі свої війська з Білорусі та перекинула на Куп’янський напрямок.

Водночас у вересні заплановані навчання, що може стати приводом для нарощування військової присутності на території РБ.

ГУР попередило про нові фейки Кремля: брехатимуть про "масову мобілізацію" і не тільки

В українській розвідці дізналися, що Кремль затвердив тематику нового етапу інформаційної війни проти України.

Тож найближчим часом російська система дезінформації зосередиться на використанні таких тем та наративів: "масова мобілізація" в Україні, "зневіра українських партнерів у можливості перемоги", "український контрнаступ не має успіхів" і "тотальна корупція".

Візит Ердогана до Путіна: ЗМІ назвали нову дату переговорів та розкрили деталі

Місцевий телеканал Habertürk з посиланням на джерела пише, що перемовини між президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом та російським диктатором Володимиром Путіним відбудуться в Сочі 4 вересня (раніше йшлося про зустріч 8 вересня).

Головною темою зустрічі стане зернова угода. Також ЗМІ дізналися, що Путін та Ердоган планують обговорити нову формулу для "зернової угоди".

Байден і союзники розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні, - WSJ

Плани щодо довгострокової допомоги України розробляють для того, аби гарантувати, що Росія не зможе перемогти на полі бою, а також переконати Кремль у тому, що підтримка Києва з боку Заходу не похитнеться.

При цьому видання зазначає, що нестача зброї та внутрішній політичний тиск перешкоджають таким зусиллям.

Кулеба у Парижі обговорив вступ України до ЄС, натякнув на переговори до кінця року

Про це глава МЗС заявив на пресконференції з французької колегою у Парижі.

"Ми проговорили шлях, який має пройти Європейський союз та Україна до кінця цього року для того, щоб відкрити переговори про членство України в Європейському союзі. Я окремо подякував Франції за те, що президент Макрон був з перших лідерів, які серйозно почали просувати тему надання Україні статусу кандидата на членство", - сказав Кулеба.

Заволоділи аеропортом"Одеса". НАБУ та САП викрили злочинну групу

За даними слідства, у 2011 році два одеських бізнесмени організували схему заволодіння майном Міжнародного аеропорту "Одеса" вартістю близько 118 млн грн та доходами від його діяльності на понад 2,5 млрд грн.

До схеми також був причетний тодішній мер Одеси Олексій Костусєв. Він лобіював потрібне рішення у міськраді, а також вчинив службове підроблення.

Будуть нові iPhone? Apple анонсувала презентацію у вересні

Компанія Apple проведе 12 вересня у Театрі Стіва Джобса в його штаб-квартирі в Купертіно (штат Каліфорнія).

Як повідомляє Reuters, Apple спробує привабити покупців низкою нових функцій свого флагманського пристрою, оскільки це відбувається на тлі падіння попиту на смартфони в усьому світі.