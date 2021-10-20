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Стремительный рост зараженных: в Украине почти 19 тысяч новых COVID-случаев и 495 смертей

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине подтвердили 18 912 новых случая коронавируса и почти 500 смертей. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской, Запорожской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Статистика за сутки

Заразились коронавирусом 18 912 человека, из них детей - 1447, медработников - 435.

За сутки:

  • госпитализировали 5468 человек;
  • летальных случаев - 495;
  • выздоровели - 7605 человек.

Протестировали:

  • методом ПЦР - 67 258 человек,
  • методом ИФА - 14 142 лица,
  • экспресс-тестами - 55 955 человек.

Ситуация в регионах

Больше всего случаев за сутки в:

  • Одесской области - 1606,
  • Харьковской области - 1242,
  • Запорожской области - 1225,
  • Днепропетровской области - 1253,
  • Киеве - 1023,
  • Донецкой области - 1040.
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