Стремительный рост зараженных: в Украине почти 19 тысяч новых COVID-случаев и 495 смертей
В Украине подтвердили 18 912 новых случая коронавируса и почти 500 смертей. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской, Запорожской областях.
Статистика за сутки
Заразились коронавирусом 18 912 человека, из них детей - 1447, медработников - 435.
За сутки:
- госпитализировали 5468 человек;
- летальных случаев - 495;
- выздоровели - 7605 человек.
Протестировали:
- методом ПЦР - 67 258 человек,
- методом ИФА - 14 142 лица,
- экспресс-тестами - 55 955 человек.
Ситуация в регионах
Больше всего случаев за сутки в:
- Одесской области - 1606,
- Харьковской области - 1242,
- Запорожской области - 1225,
- Днепропетровской области - 1253,
- Киеве - 1023,
- Донецкой области - 1040.