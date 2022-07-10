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Стреляли из танка в упор. В Луганской области оккупанты убили полсотни человек

Фото: оккупанты убили полсотни человек, расстреляв из танка здание дома престарелых в Кременной (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные расстреляли из танка 56 пожилых людей в Кременной Луганской области. Все они находились в доме престарелых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Россияне просто подогнали танк, поставили его напротив дома и начали стрелять, пока не убили всех. Добраться до места трагедии тогда было невозможно - территорию захватили оккупанты. Эвакуационный коридор враг не предоставил ни до расстрела, ни после", - рассказал он.

По его словам, чтобы скрыть это преступление, оккупанты в Луганске устроили демонстративное захоронение 31 жертвы этого обстрела.

"Почему в Луганске? Чтобы никто из свидетелей событий вдруг не попал на кладбище и не рассказал правду", - добавил Гайдай.

Как сообщалось, российские войска продолжают уничтожать села в Луганской области, чтобы выйти на административную границу. Оккупанты обстреливают населенные пункты из всех видов тяжелого вооружения.

По данным британской разведки, российская армия концентрирует технику на линии фронта в направлении Северска.

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Луганск