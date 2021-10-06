Стреляли из противотанковых гранатометов. Боевики открывали огонь на Донбассе

В среду, 6 октября боевики на Донбассе в течение суток нарушили один раз режим "тишины". Вражеские войска РФ стреляли из противотанковых гранатометов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.
"По состоянию на 11 часов утра, 6 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Нью-Йорка враг открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов", - говорится в сообщении.
Отмечено, что украинские военные вели активную оборону и давали надлежащий ответ противнику, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.
По информации штаба, в течение суток потерь среди наших военнослужащих не зафиксировано.
Напомним, что за прошедшие сутки боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе и дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.