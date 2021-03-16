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Стреляли из минометов и гранатометов: боевики на Донбассе 10 раз сорвали "тишину"

Автор: РБК-Украина

На Донбассе боевики обстреливали позиции украинских военных 10 раз за прошедшие сутки. Использовали для этого оружие, запрещенное минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр командования ООС.

Вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Тут боевики открывали огонь в сторону украинских позиций возле населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, обстреливая запрещенными минометами калибра 82 мм и 120 мм и гранатометами различных систем, а также крупнокалиберными пулеметами.

Кроме того, в районе населенных пунктов Лебединское и Трудовское оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

А возле поселка Гнутово оккупанты применили ручной противотанковый гранатомет. Также возле Марьинки стреляли из стрелецкого оружия.

Возле поселка Пивденное враг обстреливал наши позиции из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В центре командования ООС уточняют, что в результате обстрелов наши военные не понесли боевых потерь. Однако на обстрелы противника наши воины открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ обо всех фактах нарушения режима прекращения огня.

Напомним, на Донбассе обстреливали позиции ООС из запрещенного вооружения в течение дня.

Ранее мы сообщали, что боевики на Донбассе пытаются обострить ситуацию. Утро начинается с обстрелов.

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