Стрельбу военных в поезде квалифицировали как хулиганство

Стрельба в поезде Константиновка - Киев квалифицирована как хулиганство, а также как угроза в отношении правоохранителя. Обстоятельства стрельбы, которую устроили военные, уточняются.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Сообщается, что на данный момент задержан 30-летний военный в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Со вторым нарушителем сейчас работают следователи.

Напомним, ранее в полиции рассказали подробности стрельбы в поезде Константиновка - Киев. По их версии, военные закрылись в купе и начали стрельбу, поезд был остановлен в Краснограде. После прибытия полиции и спецназа военнослужащие угрожали огнем на поражение, если их будут штурмовать. Но их удалось оперативно задержать.

До этого в киевском ТРЦ мужчина устроил стрельбу и ранил охранника за замечание об отсутствии маски.