Стрельбу в Техасе будут расследовать как внутренний терроризм

Стрельбу в городе Эль-Пасо (штат Техас) в супермаркете, в результате которой погибли десятки людей, в США будут расследовать как внутренний терроризм. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что прокуроры будут ходотайствовать о смертной казни для 21-летнего нападавшего.

"В расстрелах людей подозревается 21-летний Патрик Крузиус, который был арестован без всякой стрельбы и сейчас он активно сотрудничает со следствием. Крузиус ничего не скрывал. Ему были заданы конкретные вопросы, и он ответил так, как нужно было ответить", - говорится в сообщении.

Также правоохранители расследуют, расстреливал ли нападавший людей в Эль-Пасо на почве ненависти. Подозрения на счет этого появились после того, как была найдена страница в соцсети Twitter, которая, вероятно, принадлежит злоумышленнику. На ней есть сообщения о том, что якобы латиноамериканцы, которые прибывают в США, заменят белых избирателей. По мнению автора, это может повлечь победу демократов в Техасе и их победу на выборах президента.

Напомним, в результате стрельбы в Техасе в торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения. Трое погибших оказались мексиканцами, еще шесть граждан Мексики пострадали в результате стрельбы.

Кроме того, 4 августа 2019 в США произошла вторая за сутки массовая стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере 9 человек, а также нападающий. Инцидент произошел в Дейтоне, штат Огайо. Неизвестный из ружья открыл огонь в баре Ned Peppers.