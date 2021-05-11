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Стрельбу в школе в Казани официально назвали терактом

Новина українською → Казань, Вторник 11 мая 2021 13:50
Стрельбу в школе в Казани официально назвали терактом Фото: в Казани устроили стрельбу в школе (скрин с видео)
Автор: Анастасия Рокитна

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что стрельба в школе № 175 является терактом. Он выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По данным правоохранителей, охрана в казанской школе, где произошла стрельба, отсутствовала. Вместо нее была только тревожная кнопка.

"Это огромная страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, - самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания", - заявил он.

Как сообщается, в Казани началось внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Правительство республики готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим в казанской школе №175.

В результате теракта в Казани погибли минимум 7 детей и учитель. Также есть десятки пострадавших.

Напомним, в Крыму ужесточают пропускной режим в школах после стрельбы в Казани.

Отметим, Владимир Путин отреагировал на стрельбу в Казани, требует ужесточить правила оборота оружия.

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