Стрельбу в школе в Казани официально назвали терактом
Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что стрельба в школе № 175 является терактом. Он выразил соболезнования семьям, родным и близким погибших.
Об этом сообщает "РИА Новости".
По данным правоохранителей, охрана в казанской школе, где произошла стрельба, отсутствовала. Вместо нее была только тревожная кнопка.
"Это огромная страшная трагедия. Террористический акт, направленный против детей, - самое подлое, самое низкое, что можно себе представить. Наши сердца сегодня полны скорби и сострадания", - заявил он.
Как сообщается, в Казани началось внеочередное заседание антитеррористической комиссии. Правительство республики готовит выплаты семьям погибших и пострадавшим в казанской школе №175.
В результате теракта в Казани погибли минимум 7 детей и учитель. Также есть десятки пострадавших.
Напомним, в Крыму ужесточают пропускной режим в школах после стрельбы в Казани.
Отметим, Владимир Путин отреагировал на стрельбу в Казани, требует ужесточить правила оборота оружия.