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Стрельбу в поезде Константиновка - Киев устроили военнослужащие Госспецсвязи

Автор: РБК-Украина

Стрельбу в поезде Константиновка - Киев устроили военнослужащие фельдъегерской службы Государственной службы специальной связи и информационной защиты Украины. Обстоятельства инцидента уточняются.

Об этом говорится в сообщении полиции Харьковской области.

В полиции сообщили, что военнослужащих удалось задержать в течение нескольких минут после прибытия спецназа, несмотря на то, что они угрожали открыть огонь на поражение при попытке штурма.

"Ими оказались двое работников фельдъегерской службы Госспецсвязи, которые направлялись в Киев", - говорится в сообщении.

Напомним, что стрельба произошла в ночь на 6 апреля, после информации об инциденте поезд остановили на станции Красноград. Военнослужащих удалось оперативно задержать после прибытия КОРДа.

На месте пострадавших не было, пассажиров на время полицейской спецоперации эвакуировали. В "Укрзализныце" отмечали, что поезд опаздывает на шесть часов.

По факту стрельбы открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Теперь военным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

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Новости Украины КиевпоездКонстантиновкаСтрельба
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