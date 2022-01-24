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Стрельбу в немецком университете устроил студент, ранены четыре человека

Автор: Сергей Новиков

Стрельбу в университете в Гейдельберге (Германия) устроил студент. По уточненным данным, с тяжелыми ранения госпитализировали четверых человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание heidelberg24.de.

Сообщается, что стрелок открыл огонь прямо на лекции в аудитории медицинского факультета. По предварительным данным, у него не было политических или религиозных мотивов. С собой у него было несколько пистолетов, но данная информация пока официально не подтверждена.

Согласно сообщению полиции, всего ранены четыре человека, за жизнь одного из них борются медики. Нападавший стрелял из длинноствольного пистолета, после чего попытался скрыться за пределами аудитории и застрелился.

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии парень устроил стрельбу в университете. Полиция сразу уточнила, что стрелок погиб.

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Германия