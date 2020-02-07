Стрельбу в Мукачево квалифицировали как попытку двойного убийства

Фото: место стрельбы в Мукачево (zk.npu.gov.ua)

Также полиция квалифицировала дело как незаконное обращение с оружием

Полиция квалифицировала стрельбу в Мукачево как покушение на умышленное убийство двух человек и незаконное обращение с оружием. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

Проводятся первоочередные следственные действия, продолжается осмотр места происшествия.

"Предварительная правовая квалификация по ч.2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)", - говорится в сообщении.

Отметим, из-за стрельбы в Мукачево местный горсовет провел срочную сессию.

РБК-Украина писало, что сегодня в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

Напомним, в Мукачево в новогоднюю ночь стреляли из гранатомета. Неизвестный на улице Ференца Листа выстрелил из ручного гранатомета. Полиция Мукачево его разыскивает.

Также в Киеве в новогоднюю ночь произошла стрельба, в которой пострадали шесть человек