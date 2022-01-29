Стрельба на "Южмаше". Рябчуку помогли выбраться с Днепра: ГБР ищет свидетелей

Военнослужащий Национальной гвардии Артем Рябчук после стрельбы в "Южном машиностроительном заводе" смог покинуть Днепр. Государственное бюро расследований и Нацполиция ищет свидетелей и очевидцев, которые видели стрелка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Следствие установило, что Рябчук после того, как сбежал с места происшествия с оружием ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили.
"Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы", - говорится в сообщении.
ГБР просит очевидцев, видевших в этот период Рябчука, связаться по телефону 0800-350-352.
Напомним, по данным следствия ночью 27 января военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев из воинского караула на "Южмаше". В результате погибли четверо военнослужащих и женщина, которая была контроллером на КПП.
Замглавы МВД Евгений Енин заявлял, что пока рано говорить о мотивах, но накануне стало известно, что Рябчука могли затравить другие солдаты после того, как он пытался предотвратить конфликт в воинской части и обратился к командованию.
Задержанному предъявили подозрения по трем статьям. На фоне трагического инцидента был уволен командующий Нацгвардии Николай Балан.
Позже суд арестовал нацгвардейца по меньшей мере до 27 марта.