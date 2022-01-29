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Стрельба на "Южмаше". Рябчуку помогли выбраться с Днепра: ГБР ищет свидетелей

Автор: Валерия Полищук

Военнослужащий Национальной гвардии Артем Рябчук после стрельбы в "Южном машиностроительном заводе" смог покинуть Днепр. Государственное бюро расследований и Нацполиция ищет свидетелей и очевидцев, которые видели стрелка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Следствие установило, что Рябчук после того, как сбежал с места происшествия с оружием ходил по жилым кварталам города Днепр возле Южного машиностроительного завода и пытался останавливать автомобили.

"Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района Днепропетровской области в жилые кварталы", - говорится в сообщении.

ГБР просит очевидцев, видевших в этот период Рябчука, связаться по телефону 0800-350-352.

Напомним, по данным следствия ночью 27 января военнослужащий Национальной гвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев из воинского караула на "Южмаше". В результате погибли четверо военнослужащих и женщина, которая была контроллером на КПП.

Замглавы МВД Евгений Енин заявлял, что пока рано говорить о мотивах, но накануне стало известно, что Рябчука могли затравить другие солдаты после того, как он пытался предотвратить конфликт в воинской части и обратился к командованию.

Задержанному предъявили подозрения по трем статьям. На фоне трагического инцидента был уволен командующий Нацгвардии Николай Балан.

Позже суд арестовал нацгвардейца по меньшей мере до 27 марта.

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